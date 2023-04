Karla Ortiz, artiste confrontée à l’IA : "c’est comme un vol d’identité"

L’artiste Karla Ortiz a vécu "comme une intrusion" le développement des programmes d’intelligence artificielle (IA) capables d’imiter à l’infini le style des artistes en chair et en os, brusquement remis en cause dans leur travail et leur identité.

"On parle beaucoup de droits d’auteur et de propriété intellectuelle, mais en réalité, pour un artiste, c’est comme une intrusion, comme un étrange vol d’identité. C’est bouleversant", a raconté à l’AFP Karla Ortiz, originaire de Porto Rico et qui vit à San Francisco.

Dessinatrice, illustratrice et artiste peintre, elle a travaillé notamment pour Ubisoft (jeux vidéo), les studios Marvel (Dr Strange), des maisons d’édition (comme Wizards of the Coast, l’éditeur du jeu de cartes Magic) et exposé dans différentes galeries.

En avril 2022, elle a découvert Disco Diffusion, un de ces outils à base d’IA générative qui produit des images à partir d’une simple description.

"Au début, j’ai cru que c’était une expérience intéressante" se souvient-elle, avant de prendre conscience que le modèle utilisait le travail de nombre de ses amis, sans qu’ils ne le sachent.

Ils ont demandé que leurs œuvres soient retirées. En vain. "Il y a tellement de vols dans notre industrie… On a laissé tomber", reconnaît-elle.

Mais cet automne, l’explosion de programmes comme Midjourney et Stable Diffusion, qui peuvent générer des images "dans le style de" telle ou telle personne, l’a mise face à l’ampleur du phénomène.

"Toutes les œuvres qui m’appartiennent, ont servi à entraîner ces modèles. J’étais choquée. Il s’agit de mon travail personnel, pas d’images commerciales qui appartiennent aux éditeurs".