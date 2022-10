Karl Lagerfeld : un choix surprenant pour l’incarner dans un biopic

Karl Lagerfeld est décédé en février 2019 à l’âge de 85 ans. Plusieurs producteurs ont déjà tenté d’approcher la Maison Karl Lagerfeld pour mettre en images la vie de ce directeur artistique emblématique. C’est l’interprète du Joker qui a finalement su les convaincre avec l’histoire qu’il voulait raconter.

Le film sera coproduit par la Maison Lagerfeld et la société Paradox d’Emma Ludbrook et Jared Leto lui-même. " Karl a toujours été une inspiration pour moi. Il était vraiment un polymathe, un artiste, un innovateur, un leader et, surtout, un homme gentil ", s’est confié l’acteur à Deadline ce jeudi, " Nous avons discuté avec l’équipe Karl Lagerfeld, nous avons tout de suite partagé notre vision créative et notre envie de faire une ode respectueuse à Karl, tout en poussant les limites artistiques de ce que peut être un biopic ".

Le récit abordera un angle imprévisible " à l’image de l’homme qu’il était ", peut-on lire.