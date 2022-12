Karité, calendula, avocat : des ingrédients naturels pour protéger sa peau du froid.

C'est un secret de grand-mère qui n'a jamais été très bien gardé mais qui refait surface sur les réseaux sociaux via les générations les plus jeunes. Ces derniers (re)découvrent les mille et une vertus de l'huile d'olive, un ingrédient aussi important dans la cuisine que dans la salle de bain, et accessible. L'huile végétale d'olive est l'ingrédient parfait pour lutter contre la sècheresse au niveau des mains, souvent agressées en hiver et ce, grâce à ses vertus nourrissantes.

Non contente d'hydrater la peau en profondeur, l'huile végétale d'olive permet aussi d'en finir avec les rougeurs et la sensibilité grâce à ses propriétés apaisantes. Et pour ne rien gâcher, elle est aussi efficace sur les mains que sur le reste du corps, et même certaines zones du visage, et peut servir de base à des soins un peu plus élaborés.