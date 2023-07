Karité, aloe vera, huile d'olive : trois solutions naturelles pour hydrater et réparer sa peau en été.

Si vous ne deviez choisir qu'un seul et unique essentiel beauté pour vos vacances, misez tout sur le karité. Non content de nourrir et hydrater les peaux asséchées, il est aussi un allié idéal pour lutter contre les méfaits du soleil et contribue même à prolonger le bronzage. A condition, bien sûr, de se procurer du beurre de karité brut et non raffiné, pour profiter de l'intégralité de ses bienfaits.

Le beurre de karité est un hydratant naturel qui convient à toutes les peaux et toutes les parties du corps (y compris les cheveux). Riche en vitamines, dont la vitamine A, il nourrit la peau en profondeur, la régénère et favorise son élasticité.

Indispensable tout au long de l'année, le karité l'est davantage encore en été. Contenant un latex naturel, il prévient également les allergies au soleil et apaise les peaux irritées (démangeaisons, feu du rasage, soleil, piqûres d'insectes) tout en prolongeant, grâce à ses nombreux actifs, votre teint hâlé. Le petit plus ? Solide, le beurre de karité se glisse aisément dans un bagage cabine.