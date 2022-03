Karine Tuil : "Je considère la littérature comme un véritable espace de liberté"

Les questions d'identité, de transmission, de filiation sont au cœur de tous les livres de Karine Tuil. Elle n'aime rien tant que de s'emparer des thèmes d'actualité et d'en explorer toutes les facettes. Rien n'est jamais blanc ou noir. Dans son roman précédent, Les choses humaines, elle dissèque les ambiguïtés du mouvement #metoo. Elle tape juste et reçoit le Prix Interallié et le Goncourt des lycéens. Dans La Décision, elle nous plonge dans les dilemmes cornéliens d'une femme dans une position de pouvoir. Comment vit on quand on est confronté à la violence au quotidien ? Jusqu'où peut-on faire confiance à quelqu'un ? Comment vit on la peur de l'agression, celle de commettre une erreur qui pourrait avoir des répercussions fatales ? Qu'est que la vérité ? Celle que chacun croit détenir ?

J’écris pour tenter de comprendre ce qui dans la société m’échappe. La littérature rend intelligible ce qui ne l’est pas. Et qu’est-ce qui est plus inintelligible que la violence, le mal, la barbarie d’un attentat ?