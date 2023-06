Karin Viard et François Berléand au sein d'une enquête sur la foi et le genre, ainsi qu'un nouveau Pixar

Sortie d’un film très attendu par les familles, autant par les parents que les enfants, c’est le nouveau Pixar.

Le Pixar de l’été cru 2023 s’intitule ''Elémentaire'' et nous embarque à Element City, une ville où se côtoient des habitants originaires de 4 grandes tribus : l’air, la terre, l’eau et le feu. L’héroïne d’Elémentaire c’est Flam, une flamboyante comme son nom l’indique. Elle tombe amoureuse d’un aquatique, prénommé Flack. En plus, dans ce monde, il y a du racisme : les êtres de feu sont ostracisés, ils ont mauvaise réputation, ils vivent entre eux dans un ghetto en banlieue. Du coup Flack et Flam, ne sont pas du tout censés se fréquenter. C’est Roméo et Juliette chez les 4 éléments en fait. Ce 27ème film d’animation made in Pixar ne brille par l’originalité avec cette trame narrative romantique, sur utilisée au cinéma ; les deux amoureux issus de mondes différents. Le scénario est vraiment très convenu et sans surprises. Là où il devient plus touchant, c’est quand on sent que le réalisateur, Peter Sohn, évoque son propre passé d’enfant d’immigrés coréens aux États-Unis. Contre l’avis de ses parents communautaristes : Il est tombé amoureux d’une américaine et a choisi de mener une carrière artistique. A travers son film, il évoque donc des thèmes chers à son cœur comme l'acceptation de soi, de l’autre, le poids de l'héritage familial, la richesse multi-culturelle, bref, une métaphore sur l’immigration.

Il y a de belles idées liées aux corps des différents éléments mais les gags sont répétitifs : monsieur flaque qui s’évapore au contact de madame Flam, ça devient vite lassant. Je trouve que l’univers et les détails auraient peut-être poussés beaucoup plus loin. Niveau créativité, c’est presque paresseux. Ca se laisse regarder, c’est sympathique, coloré, rythmé, fun…, mais pour un Pixar, on a le droit d’être déçus face au manque d’originalité. Ça manque clairement d’impertinence et d’auto-dérision, d’humour référentiel, c’est quand même très classique quoi. Ce sera chouette pour les petits, moins emballant pour les parents !