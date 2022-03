Karimouche, chanter la puissance des femmes

À travers ses titres, l’autrice conte notre société et célèbre une nouvelle façon d’habiter le monde. Avec humour et poésie, elle parle entre autres de racisme, d’écologie, de féminisme. "J’ai été élevée dans une famille matriarcale, il n’y avait pratiquement que des femmes. Mes grands-mères, mes tantes, ma mère m’ont inspirée… Ce sont des femmes fortes ! Mes grands-mères ont eu une vie incroyablement dure. Malgré les galères, elles ont beaucoup d’humour, d’ailleurs les peuples et les gens qui souffrent ont souvent beaucoup d’humour."

L’exil a marqué son héritage. "Nous sommes originaires du Maroc. Comme beaucoup de Berbères du Maroc, ma famille a dû s’exiler. Mes parents sont nés en Algérie. Après la guerre d’Algérie, ma famille est arrivée en France."

Histoires politiques et personnelles s’entremêlent dans ses chansons. "Avec cet album, j’ai eu envie d’affirmer ma double identité. Cette fusion des cultures est ancrée en moi, c’est une grande richesse. Mais il y a encore beaucoup de racisme dans nos sociétés. On me demande par exemple parfois alors que je suis française : ’alors Karimouche est-ce qu’évoluer dans le milieu du spectacle vous a aidé à vous intégrer ?’. C’est fou, non qu’on en soit encore à ces questions-là ? !"