Karima, mère de Bilal El Khannouss, le joueur bruxellois du Maroc : "Mon fils n’est pas déçu de ne pas encore avoir eu de temps de jeu"

Vous n’étiez pas censés rester jusqu’à la quatrième semaine du tournoi…

On est partis de Bruxelles le 21 novembre. On est au Qatar depuis le début de la compétition. La Fédération marocaine de football a tout organisé pour les familles. On avait reçu des billets pour des retours le 2 décembre, le dernier match dans la poule du Maroc était le 1er décembre. Mais vu les événements, ils ont continué à prolonger notre séjour.

Comment cela se passait avec les autres familles des joueurs, vu le parcours de l’équipe nationale ?

C’était la folie ici, dans l’hôtel. C’était tous les jours la fête, parce qu’on est dans un hôtel où tous les parents sont rassemblés. C’était vraiment une grande famille. Tous les parents se connaissaient, tous les parents se côtoyaient, on déjeunait tous les matins ensemble. On était tous toujours contents. Donc, on prolongeait et on prenait ce qu’il y avait à prendre.

Vous avez cru au parcours de l’équipe marocaine ?

Moi, j’y ai toujours cru. Je suis indépendante, et quand mes collaboratrices me demandaient quand je revenais, je leur disais que je ne reviendrais pas avant le 18 décembre parce que j’étais très optimiste de ramener la coupe avec nous. Je ne suis pas expérimentée dans tout ce qui est football. Mais dès que j’ai vu l’équipe en place, la motivation des joueurs, ainsi que la motivation du coach et son expérience, je me suis dit qu’on avait quand même une très belle équipe. Quand je comparais l’équipe marocaine avec les autres, je me disais qu’il y avait une possibilité d’aller très loin dans la compétition.

Déçue, cependant, de ne pas encore avoir vu votre fils Bilal sur le terrain ?

Je ne suis pas déçue, Bilal non plus. Il n’a que 18 ans. Avoir déjà été appelé par le sélectionneur pour participer à la Coupe du Monde, c’est quelque chose d’extraordinaire pour lui. S’il pouvait avoir du temps de jeu, ce serait magnifique. En tout cas, il profite du moment présent. Il a l’occasion de participer aux entraînements avec des joueurs de haut niveau. Le sélectionneur Walid Regragui ne fait pas de différence entre les joueurs qu’il met sur le terrain et ceux qui ne vont pas jouer. J’ai demandé à Bilal s’il n’était pas trop déçu de ne pas avoir de temps de jeu. Il m’a répondu : "Non, le fait de tous les jours m’entraîner avec eux, l’ambiance qu’il y a entre nous et la manière dont ils s’occupent de moi, c’est déjà quelque chose d’extraordinaire."

Ce samedi, le coach Walid Regragui prévoit de faire tourner son effectif et donc, peut-être, donner du temps de jeu à votre fils… Votre réaction ?

Je l’espère qu’il aura du temps de jeu, qu’il pourra montrer au peuple marocain, qui a fait tellement d’éloges à son sujet, ce qu’il est capable de faire, comme il le fait déjà en Belgique à Genk. Et si ça ne se fait pas, il y aura encore une Coupe du monde en 2026. Il n’aura que 22 ans.

Bilal est le plus jeune du groupe. C’est un peu la mascotte des autres joueurs ?

J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs joueurs qui m’ont dit : "Ne vous inquiétez pas, il est avec nous à l’hôtel, on le traite comme notre petit frère, il ne manque de rien". Il est très proche de Selim Amallah, qui le considère comme son petit protégé. Il s’est vraiment bien intégré et ils l’ont vraiment pris en charge.

Durant ce tournoi, avez-vous pu voir Bilal autant de fois que vous le souhaitiez ?

On l’a vu une première fois quand on est arrivés, on a pu aller à l’hôtel des joueurs et passer une petite heure avec eux. Ensuite, après chaque match, ils avaient des moments de libre. Mon mari a assisté à un entraînement. Donc, on l’a quand même vu à chaque fois.