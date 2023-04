Karim Leklou dans "Temps mort" : "Pour la première fois, un film parle de la prison de façon humaine"

Rencontre avec l’acteur Karim Leklou, l’un des trois détenus en permission, dans le film d’Eve Duchemin, "Temps mort". L’interview intégrale.

Ils sont trois détenus de génération et de culture différentes : Colin, jeune adulte d’origine maghrébine, Anthony, quadragénaire et père d’un garçon adolescent, et Hamousin, quinquagénaire africain qui purge vingt ans de prison et qui a rompu tout contact avec ses trois enfants. Tous les trois ont obtenu une permission de 48 heures. Pour Colin, c’est l’occasion de faire la fête avec ses potes et de tenter de renouer avec sa mère. Pour Anthony, c’est un repas de famille qui l’attend avec l’espoir de passer du temps avec son garçon. Pour Hamousin, ces deux jours vont servir à passer un essai pour un job de gardien dans un entrepôt… Mais que peut-on vraiment réaliser en 48 heures ?

Pas d’explication : on ne saura jamais quels délits ont commis chacun de ces détenus, même si, par des petits détails égrenés au cours du film, on les devine. Pas de jugement moral non plus : la caméra d’Eve Duchemin scrute les comportements, les doutes, les difficultés de dialoguer. Dans un casting convaincant, le personnage le plus fort est sans doute celui d’Anthony, grâce à l’interprétation exceptionnelle de Karim Leklou. L’acteur français (vu dans "Bac Nord" et dans "Un monde" de Laura Wandel) parvient à exprimer dans son regard toute la fragilité de cet homme partagé entre l’exaltation de ces quelques heures de liberté et la détresse du manque.