Karim Duval, l’humoriste qui se moque des travailleurs en cols blancs

"J’ai vécu un retour à la réalité [en sortant du salariat]. Quand tu es livré à toi-même, tu es obligé d’avancer. C’est aussi flippant qu’agréable." Cet écheveau de conviction et de morale tient ce funambule de la blague en équilibre. Même recette dans l’humour. Dans ses sketchs, il cherche la frontière entre "excès de bienveillance et revendication", "sucre et vinaigre". "L’humour, c’est le citron sur l’huître, ce qui fait qu’elle se sent vivante même si on sait comment ça va finir… la politesse du désespoir en somme !". "On peut parler de politique sans être politisé", résume-t-il.