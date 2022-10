Karim Benzema soulève logiquement le premier Ballon d’Or de sa carrière, De Bruyne sur le podium, Courtois 7e

Sans surprise, Karim Benzema a été élu Ballon d’Or 2022, le plus prestigieux trophée individuel pour un footballeur. A 34 ans, le buteur français, auteur d’une saison fantastique avec le Real Madrid, succède à Lionel Messi et décroche cette distinction pour la première fois de sa carrière. KB9 devant Sadio Mané. Pour nos Diables Rouges, Kevin De Bruyne termine à une magnifique 3e place, le meilleur résultat obtenu par un Belge. Thibaut Courtois, élu trophée Yachine, décroche la 7e place.

Tout un symbole, Benzema a reçu le trophée des mains de Zinédine Zidane, son ancien entraîneur et lauréat du Ballon d'Or il y a 24 ans. La récompense décernée au meilleur joueur de la saison 2021/2022 est assez logique. Benzema a porté haut et fort le Real Madrid vers un sacre en Ligue des Champions et à un titre de champion d’Espagne. KB Nueve a inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues (LDC, LaLiga, Supercoupe de l’UEFA) en 46 rencontres. Simplement stratosphérique dans les chiffres.

Karim Benzema devient le lauréat tricolore le plus âgé et intègre le club très sélect des Français ayant remporté le Ballon d’Or. Le Lyonnais rejoint Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane à la table des grands. Rien que ça.