Karim Benzema sort encore le Real Madrid des enfers face à Chelsea au terme d'un match dingue !

Quel match ! Mais quel match, s’il vous plaît ! D’abord amorphe et dominé puis soudainement sorti de sa torpeur, le Real Madrid est revenu des enfers pour renverser Chelsea et se qualifier (malgré la défaite) au bout du suspense et des prolongations, pour les 31e demi-finales de son histoire en Ligue des Champions (2-3).

Mais qu’est ce que ce fut dur ! Parce que, disons le franchement, peu de supporters madrilènes s’attendaient à vivre une pareille soirée après le récital du match aller, remporté 1-3 à Stamford Bridge.

Mais peut-être trop présomptueux, le Real a été pris à la gorge par des Blues, subitement plus fringants, incisifs et visiblement décidés à enclencher le mode remontada. Une remontada qui a pris forme, inlassablement, réduisant le Santiago Bernabeu à un silence presque mortuaire : Mount, Rüdiger et Werner, le trio de buteurs londoniens a une allure inhabituelle mais les Blues n’en ont cure. En marquant trois fois, une fois avant la pause puis deux fois en 2e mi-temps, ils passent virtuellement devant.

3 buts et trois coups de massue pour un Real Madrid impuissant, virtuellement éliminé et sans idées. Mais la tension est palpable. Tout le monde le sait, un petit but madrilène et les 22 acteurs filent en prolongations.

Mais qui ? Qui pour planter ce but de l’espoir ? Benzema bien muselé, il faut que la solution vienne des pieds d’un autre tsar madrilène : Luka Modric et sa godasse droite enchantée. D’un extérieur du pied monumental, le Croate met Rodrygo sur du velours. La reprise en un temps de l’ex-futur prodige madrilène est parfaite, Mendy est battu c’est 1-3. Prolongations !

Et comme si le script de ce scénario complètement dingue était écrit d’avance, qui d’autre que Karim Benzema, enfin sorti du marquage infernal des Blues, pour délivrer un Real Madrid revenu des enfers ? Lui, le héros madrilène, le possible futur Ballon d’Or, triple buteur à l’aller mais franchement malheureux jusque-là dans cette rencontre, qui élève subitement sa carcasse plus haut que la défense londonienne pour envoyer le Real Madrid au paradis. Un paradis, auquel voulait également croire Thibaut Courtois, qui s’interpose en mode patron devant Hakim Zyiech pour sauver ses Merengue dans les derniers instants.

C’est cruel, très cruel pour un immense Chelsea qui y aura cru jusqu’au bout. Mais force est d’avouer que si ce Real Madrid, griffé Ancelotti, n’est pas toujours beau à voir jouer, il a un cœur monstrueux. Et un orgueil inimaginable. Après le PSG, ce sont les Blues qui en ont fait les frais...