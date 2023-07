Karim Benzema soigne ses débuts avec Al-Ittihad avec un superbe but dans la lucarne (vidéo)

Karim Benzema dans une vareuse blanche inscrivant des buts venus d’ailleurs… On aurait presque l’impression que rien n’a changé, mais le Français évolue bel et bien dans un nouveau club, dans un nouveau championnat et même sur un autre continent. Désormais joueur d’Al-Ittihad, après avoir succombé à la nouvelle hype du football et aux pétrodollars saoudiens, Karim reste bien le même sur le terrain.

Le Ballon d’or 2022 a fait ses débuts avec ses nouvelles couleurs et a déjà fait parler de lui avec un superbe but dans la lucarne et un assist. Avec une victoire de son club 2-1 à la clé, c’était face à l’Espérance Tunis en Coupe arabe des clubs champions. De quoi régaler les fans d'Al-Ittihad et déprimer un peu plus les Madrilènes qui ont dû se résoudre à le voir partir après quatorze années.