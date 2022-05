Karim Benzema rejoint Lewandowski sur le podium des buteurs historiques et égale un record de Ronaldo

Le capitaine et buteur du Real Madrid, Karim Benzema, a marqué mercredi son quinzième but de la saison en Ligue des champions contre Manchester City, et a rejoint du même coup Robert Lewandowski à la troisième place des buteurs historiques de la C1, avec 86 réalisations. Lionel Messi (125 buts) et Cristiano Ronaldo (140) occupent quant à eux les deux premiers places.

L'international français - qui a marqué le but décisif sur penalty en prolongation - s'est par la même occasion offert un record à égalité avec son ancien équipier Cristiano Ronaldo. Il a en effet inscrit un 10e but en phase à élimination directe de Ligue des Champions cette saison. Seul le Portugais en 2016/17 a fait aussi bien sur une même édition.

Au classement de la saison, Benzema est en tête avec quinze buts, devant Lewandowski (13) dont l'équipe, le Bayern Munich, a été sortie en quarts de finale par Villarreal.