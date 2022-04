Karim Benzema : "le PSG était l'équipe qui faisait le plus peur en Ligue des champions"

Grand artisan de la qualification du Real Madrid lors du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, Karim Benzema a livré une grande interview au journal l'Equipe. Dans la forme de sa vie, celui qui porte la Maison Blanche vers un nouveau titre national compte également briller en Ligue des champions cette saison. Il est même plutôt confiant sur les chances de son équipe pour la compétition aux étoiles. "L'équipe qui me faisait le plus peur, c'était le PSG", a-t-il déclaré dans le quotidien français. Il a tenu à relativiser la force d'une équipe comme Manchester City : "(...) ils ne sont pas encore tombés contre une équipe qui les attaque bien dans le dos... C’est toute une stratégie de jouer contre eux. Liverpool, c’est pareil, ils sont très bons mais surtout à domicile, avec leurs supporters et leurs individualités. Le Bayern, c’est une équipe qui marque des buts mais qui en encaisse aussi beaucoup."

Avant d'éventuellement jouer face à ces cylindrées, il faudra se débarrasser du tenant du titre de Chelsea.