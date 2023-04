Karim Benzema et la Ligue des Champions, une histoire d’amour : 11e demi-finale pour l’attaquant du Real Madrid

La longévité au plus haut niveau pour Karim Benzema n’est plus à décrire. Le Français de 35 ans performe déjà depuis déjà de nombreuses saisons. Il s’est d’ailleurs qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 11e fois de sa carrière.

Karim Benzema et la Ligue des Champions, c’est une belle histoire d’amour depuis de nombreuses saisons déjà. Sous le maillot de l’Olympique Lyonnais tout d’abord, Benzema apprend et dispute la coupe aux grandes oreilles trois fois, sans dépasser le stade des quarts de finale.

Mais à partir de son transfert au Real Madrid, l’attaquant va entrer dans une autre dimension. En 14 saisons avec le club espagnol, Karim Benzema va rejoindre le dernier carré de la compétition pas moins de 11 fois. 11 fois comme Cristiano Ronaldo (3 avec Manchester et 8 avec le Real).

Ses trois échecs sont en 2009-2010 où le Real est éliminé par Lyon en 1/8e, en 2018-2019 face à l’Ajax en 1/8e et en 2019-2020 encore en 1/8e face à Manchester City. Soit un ratio hallucinant de 78,6% de participation aux 1/2 sous le maillot du Real.

En s’offrant Chelsea ce mardi, Benzema a par ailleurs disputé son 150e match de Ligue des Champions. Il devient le 5e joueur à atteindre cette barre après Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi et Xavi. Et avec 131 matches sous le maillot merengue, Benzema devient aussi le joueur de champ ayant le plus défendu les couleurs madrilènes en C1 devant la légende Raul.

Reste à savoir si Benzema peut aller soulever une 6e Ligue des Champions et égaler le record de Francisco Gento (1955-1971) avec le Real Madrid. En cas de victoire, le Français, Modric, Toni Kroos et Carvajal seraient tout en haut de la plus belle des compétitions européenne. Réponse tout d’abord en mai avant d’éventuellement disputer la finale le 10 juin.