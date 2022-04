Karim Benzema est-il, actuellement, le meilleur joueur du monde ?

La Ligue des Champions c’est ce soir. Avec les premiers ¼ de finale retour. La Bayern affrontera Villarreal victorieux 1-0 à l’aller. Et le Real Madrid, vainqueur 1-3 à Chelsea va vouloir terminer le travail en misant à nouveau sur son attaquant vedette. Le favori du prochain ballon d’or : Karim Benzema. Qui pour l’instant est sans doute (?) le meilleur attaquant, voire le meilleur joueur du monde.

Trois buts face au PSG lors du tour précédent, trois nouveaux buts à Chelsea. A 34 ans, Karim Benzema est au sommet de son art. Trente-sept buts dont 11 en Ligue des Champions, 13 passes décisives c’est un bilan faramineux. Mais au-delà de cela, Benzema est-il le meilleur joueur du monde actuel ? Et qui sont ses principaux concurrents dans la quête de ce statut honorifique ? On peut, sans verser dans le nombrilisme, parler de Kevin De Bruyne. Toujours en lice pour une place en demi de la Ligue des Champions, buteur contre United, Liverpool et l’Atlético Madrid, le Diable Rouge brigue une deuxième participation à la finale de la Ligue des Champions de suite.

Et puis Robert Lewandowski signe lui aussi une saison de dingue. Quarante-six buts cette saison ( !)…et la perspective d’un 8e titre de champion d’Allemagne consécutif l’érigent en concurrent direct de Benzema en ce qui concerne l’élection du prochain ballon d’or en octobre prochain.

Et puis il y a Killian Mbappé. Qui à coup sûr deviendra un jour le meilleur de la planète. Son âge (23 ans) est un atout, sa vitesse, ses buts en club (31 en 39 matches) et ses caviars (22 en autant de rencontres) aussi. En talent pur le Parisien est au-dessus de la mêlée. Mais son impuissance à guider (même s’il n’est pas l’unique responsable, que du contraire) le PSG sur le toit de l’Europe le place un rien en deçà de Benzema sur le plan de la forme du moment.

Alors quels critères permettent de déterminer qui est le plus grand du monde ?

Les buts ? Non, sinon on exclut les défenseurs, certains milieux et les gardiens. Les buts importants ? Déjà un peu plus… Les trophées ? Les grands trophées ? L’ensemble de l’œuvre ? On préfère parler (subjectivement certes) de l’emprise d’un joueur sur le reste de son équipe. Benzema est à Madrid depuis 13 ans, il est le capitaine. Et depuis le départ de Ramos et de Ronaldo, il a pris de l’étoffe, de l’épaisseur. Ses six derniers buts (contre le PSG et Chelsea) ont rapporté ou vont rapporter gros. Voilà pourquoi on parlera plutôt de l’importance du moment choisi pour frapper fort comme critère décisif. Ce serait tout aussi valable pour un gardien qui sort un péno à l’ultime seconde d’un match très important par exemple.

Quel est le secret de la longévité de Benzema ?

Premièrement, on dit de lui que son hygiène de vie est impeccable. A un point tel que le ramadan le rend plus fort dit-il. Treize minutes avant le match aller à Chelsea il n’avait ingéré que des dattes et du lait fermenté pour unique repas. La suite on la connaît. Trois nouveaux buts qui lui permettent à 34 ans, de devenir le plus vieux buteur à franchir la barre des 10 buts en Ligue des Champions. Deuxièmement, il a appris à sortir de l’ombre de CR7. Depuis le départ du Portugais du Real en 2018, KB9 s’est littéralement émancipé et a poli une image écornée par plusieurs affaires en marge du sport. Capitaine du Real, de retour en équipe de France alors qu’il partait de très très loin, Benzema est aujourd’hui tellement fort que plus personne ne parle de Ronaldo à Madrid. Entre dire cela et dire qu’il est aujourd’hui – à l’instant T- le plus fort du monde, il faut bien reconnaître que la frontière est ténue.