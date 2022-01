Karim Benzema élogieux sur ses années passées avec Cristiano Ronaldo

Karim Benzema est au Real Madrid depuis plus de dix ans et semble avoir atteint son meilleur niveau cette saison. S'il est désormais devenu l'arme fatale du club madrilène, le Français a dû se battre pour obtenir ce statut, voyant années après années passer de nouveaux attaquants venus tenter de lui prendre sa place.

Il faut dire que le numéro 9 n'a jamais semblé avoir autant d'impact que ces dernières saisons. En tout cas, en termes de chiffres. Un nombre de buts qui a semblé croitre depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Mais si le jeu repose plus sur ses épaules maintenant qu'à l'époque, Benzema ne regrette pas la période passée aux côtés de Cristiano Ronaldo car c'est là qu'il a remporté le plus de titres : "Nous avons gagné beaucoup de titres, je me suis fait grave plaisir. Penser comme ça, c’est penser individuel. Non, au contraire. J’ai gagné toutes mes Ligues des champions avec lui, des championnats. Nous avons mis je ne sais pas combien de buts, nous faisions partie du trio magique (avec Gareth Bale). Il y a beaucoup de très bons points et je n’en vois aucun de noir".

Karim Benzema reconnaît tout de même que son jeu a dû évoluer et que la présence de Ronaldo lui permettait d'évoluer différemment sur le terrain : "Quand il jouait au Real Madrid, il mettait entre 50 et 60 buts par année. Donc, tu dois t’adapter à cette réalité. Il était plus attiré que moi par le but. Je lui mettais des passes décisives comme il m’en donnait. C’était comme ça. Quand il est parti, ce qui a changé, c’est que c’était à moi de prendre le relais, de marquer des buts, de faire des passes décisives pour mes autres coéquipiers. Je ne vais pas dire que, maintenant, tout passe par moi, mais c’est moi le créateur et le finisseur. Je crée l’occasion et je la termine. Si j’avais mis une partie de moi entre parenthèses ? Je ne sais pas, mais je savais depuis longtemps qu’un jour ou l’autre je serais là où j’en suis aujourd’hui. C’était juste une question de temps".

Désormais entouré de Vinicius et Asensio c'est à lui de jouer les meneurs et d'empiler les buts. Un rôle qui lui va à merveille. Lui qui totalise déjà 17 buts et 7 passes décisives en 20 rencontres de Liga.