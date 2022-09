Karim Benzema, blessé à la cuisse droite, sera absent 2 ou 3 semaines : la chance d’Eden Hazard ?

L’avant-centre français Karim Benzema, sorti dès la 30e minute lors du match face au Celtic Glasgow (victoire 0-3) mardi en C1, souffre d’une blessure à la cuisse droite, a annoncé le Real Madrid mercredi.

"Après les examens réalisés à notre joueur Karim Benzema […], une lésion au muscle semi-tendineux ainsi qu’une surcharge musculaire, tous deux au quadriceps de la jambe droite, ont été diagnostiquées", a indiqué le club madrilène dans un communiqué diffusé mercredi après-midi, sans préciser la durée de l’absence de l’attaquant.

Selon la presse espagnole, Benzema devrait être absent deux ou trois semaines. Le quotidien sportif As estime que "KB9" pourrait être apte à disputer le derby de la capitale contre l’Atlético Madrid le 18 septembre en Liga.

Mais l’autre grand quotidien sportif espagnol Marca estime que le Français manquera le match contre Majorque en Liga, la réception de Leipzig en C1, ainsi que le derby et la fenêtre internationale avec la France. Marca précise que son objectif est de revenir le 2 octobre contre Osasuna en championnat.

Mardi, Benzema s’est mis à boiter après une passe à la 26e minute, à la suite d’une relance à la main de Thibaut Courtois.

Il a essayé de poursuivre, pliant ses genoux lors des arrêts de jeu, mais il était manifestement gêné dans ses déplacements. Carlo Ancelotti a alors décidé de le remplacer par Eden Hazard, alors que le score était encore de 0-0.

Avec 39 pauvres minutes dans les jambes avant cette rencontre, le capitaine des Diables a eu besoin de quelques minutes pour prendre ses marques. Mais petit à petit, Hazard a retrouvé ses sensations, puis son sourire lorsqu’il a inscrit le troisième et dernier but des siens. Auteur d’une réalisation et d’une passe décisive, le Belge a pleinement saisi la chance qui lui a enfin été donnée par le coach italien, qui avait l’habitude de lui préférer Rodrygo ou encore Valverde.

Après cette prestation de qualité, nul doute qu’Eden Hazard a marqué des points aux yeux de son entraîneur. Le Diable Rouge pourrait donc profiter de l’absence de Benzema pour engranger du temps de jeu en faux numéro neuf et peut-être définitivement s’imposer au Real Madrid.