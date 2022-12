Karim Benzema aurait pu rejouer à la Coupe du monde dès… les huitièmes de finale

Voilà un feuilleton qui n’est pas près de s’arrêter outre-Quiévrain. Blessé juste avant la compétition, Karim Benzema avait quitté le groupe français. Toujours sur la liste, il semblerait que l’attaquant aurait pu réintégrer le noyau dès le début de la phase à élimination directe.

C’était une anecdote dont beaucoup s’amusaient. Bien que n’ayant pas joué la moindre minute au Qatar, KB9 pouvait être sacré champion du monde en cas de victoire des Bleus en finale. Un scénario qui ne verra finalement jamais le jour. Et pourtant, le Madrilène aurait pu aider ses compatriotes à soulever le trophée. Du moins, c’est ce qu’avance Karim Djaziri sur Twitter. Ancien agent du joueur et membre de l’entourage, Djaziri s’est fourni les clichés de l’IRM réalisée par Benzema avant le huitième de finale des Français face à la Pologne. Et, selon l’avis des spécialistes consultés, le Ballon d’Or 2022 aurait pu rejoindre les siens.

Vrai ou faux ? Difficile de le dire. Mais cette nouvelle information donne un peu plus d’épaisseur à l’histoire de désamour entre Karim Benzema et l’équipe de France version Didier Deschamps.