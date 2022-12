"J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin" : Karim Benzema annonce la fin de sa carrière internationale

Karim Benzema ne portera plus le maillot de l’équipe de France. L’attaquant des Bleus, blessé avant la compétition et absent de la Coupe du monde 2022, a en effet annoncé la fin de sa carrière internationale via un message sur son compte Instagram.

"J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a-t-il écrit ce lundi, le jour de ses 35 ans, pour accompagner une photo de lui, le poing levé avec le maillot des Bleus sur les épaules.

Apparu pour la première fois sous les couleurs de la sélection française en 2007, le lauréat du Ballon d’Or avait été tenu à l’écart des bleus entre 2015 et 2021 suite à la fameuse affaire du chantage à la sextape entre 2015 et 2021. Réintégré par Didier Deschamps juste avant l’Euro 2021, il aura finalement disputé 97 rencontres sous le maillot des Bleus.