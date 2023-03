Karen Jonas, auteure-compositrice Americana/Alt-Country made in Fredericksburg

Escale à Fredericksburg, Virginie, à 80 km de Washington D.C., la ville fait partie de l’histoire des États-Unis et de sa colonisation au 17e siècle. En 1607, John Smith de Jamestown explore la région et sera sauvé par une jeune indienne, la désormais célébrissime Pocahontas (loin des clichés Disney). C’est là qu’une jeune chanteuse, Karen Jonas, nous attend.

Ville historique et pittoresque qui incarne parfaitement l’essence de l’histoire américaine. Fredericksburg est emblématique de l’histoire américaine pour se replonger aux 1res heures de l’histoire des USA avec par exemple la visite de la maison de George Washington. Avec ses rues pavées, ses bâtiments historiques et ses monuments, elle est un véritable trésor pour les amateurs d’histoire et les passionnés de culture américaine. Le capitaine anglais John Smith foule ces terres dès 1606. En décembre 1607, John Smith est capturé par les Indiens et condamné à mort puis sauvé de justesse par une jeune indienne, Pocahontas fille de chef de tribu. Convertie au catholicisme, elle voyagera en Europe, devenant au passage Lady Rebecca.