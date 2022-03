Karel Sabbe, favori de la course "la plus rude au monde", abandonne dans des circonstances rocambolesques

La Barkley a débuté mardi aux Etats-Unis dans l'état du Tennessee. Cette course d'ultra-longue distance, réputée pour être "la plus dure au monde", consiste en un effort inhumain. Il s'agit de terminer à cinq reprises une boucle longue de 40km, en auto-suffisance et à l'orientation. Dans l'histoire, seuls quinze hommes ont réussi à terminer l'épreuve Cette année, un Belge faisait partie des 40 candidats au départ. Karel Sabbe, spécialiste de l'ultra-longue distance, participait pour la deuxième fois à cette course. Il était annoncé comme le favori et potentiel 16e à pouvoir rentrer au Hall of Fame des coureurs ayant terminé ces boucles dingues. Jeudi matin, un message facebook a donné des nouvelles de Sabbe. Alors qu'il était engagé dans sa quatrième boucle, le Belge s'est égaré et aurait été recueilli par... le Sheriff d'un village avoisinant le lieu de départ de la course. Selon des propos rapportés par ce suiveur attentif de la course, des villageois auraient "appelé le Sheriff après avoir vu une femme déguisée en indien" (sic). Le Belge aurait ainsi complètement dévié de sa trajectoire et se serait égaré. Greig Hamilton est le dernier homme en course.