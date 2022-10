Karel Geraerts veut des joueurs "prêts à aller au charbon" contre Braga

L'Union Saint-Gilloise reçoit Braga jeudi soir avec le statut d'équipe à battre dans le groupe D d'Europa League. Les Bruxellois ont en effet réussi le sans faute jusqu'à présent avec un 9 sur 9 enthousiasmant pour ce retour en Europe historique. Mais le travail n'est pas fini pour la bande à Karel Geraerts qui veut désormais acter sa qualification. "Notre 9 sur 9 ne change rien", a prévenu le coach unioniste en conférence de presse d'avant-match mercredi, annonçant ainsi la couleur quant aux intentions de son équipe.

Geraerts s'est ensuite entretenu avec la RTBF pour préciser l'état d'esprit de l'équipe avant cette rencontre très attendue. "C’est une nouvelle soirée européenne pour l’Union et quand on sait d’où l’on vient, ça reste un rêve, ça reste quelque chose d’exceptionnel", a d'abord rappelé l'ancien joueur du Club Bruges et du Standard au micro de Christophe Reculez.

"Comme chaque match, on le jouera pour le gagner. Il faudra être prêt mentalement pour ce duel (...) Le plus important c’est que les joueurs soient prêts à aller au charbon quand l’arbitre va siffler le début du match. On verra au coup de sifflet final si la mission est accomplie", a souri Geraerts qui s'attend à une opposition solide.

"Braga est une équipe qui a perdu dans les dernières minutes face à nous la semaine dernière. À leur place, je serais énervé et je voudrais prendre une certaine revanche. Ce sera à nous de gérer cette pression-là et ces émotions-là."

Une pression qui n'inquiète pas le coach unioniste, persuadé que ses joueurs auront du répondant. "Je sens le groupe très bien, de très bonne humeur. Je suis convaincu qu’il y aura un stress naturel qui nous fera du bien avant de monter sur le terrain", a encore déclaré Geraerts.