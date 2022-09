Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise) sur le Gril : "Succéder à Felice Mazzù ? J’ai pris ma décision en trois secondes…"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PREMIER PAPIER : DATAS. " On ne peut plus se passer des datas : les statistiques donnent des informations importantes… même si elles ne déterminent évidemment pas tout. Par exemple, quand on a joué à Berlin, on a vu, en préparant le match, que malgré sa première place en Bundesliga et son statut de meilleure attaque, cette équipe… n’aimait pas avoir le ballon ! Donc on a forcément bâti notre tactique sur cela… Le plus important avec les datas, c’est de bien filtrer et de ne pas se laisser noyer par les chiffres. Le foot, c’est aussi de l’émotion et je prends mes décisions en fonction de ce que je vois et de ce que je ressens en match. Il y a les chiffres… mais il y a aussi l’œil, le ressenti et l’expérience. Il faut faire un mix de tout. Les stats sont surtout une base de travail pour le staff : il faut les partager avec parcimonie avec les joueurs. Ils aiment bien avoir leurs chiffres de courses, de vitesse ou de duels mais il ne faut pas les étouffer non plus avec ça. "

DEUXIEME PAPIER : EDEN HAZARD. " J’ai connu Eden Hazard à ses débuts en Equipe Nationale, il avait 17 ans et il était déjà, disons, aussi ‘relax’ qu’aujourd’hui (clin d’œil). Il avait déjà son côté ‘je m’en fous un peu’, toujours décontracté. Je me souviens encore, 45 minutes avant le début d’un match, il se faisait livrer ses chaussures Nike au vestiaire : il allait jouer sans jamais les avoir testées ! Moi, je ne m’énerve avec personne, je respecte tout le monde : c’était sa manière à lui d’aborder les choses. Et sur le terrain, il donnait tout… ce qui reste toujours le principal ! Eden aime le foot : il demandait toujours le ballon, il essayait et osait tout. 80% du temps ça passait, les 20 autres, ça ne passait pas, c’est comme ça… J’ai vu le match des Diables dimanche au Pays-Bas, et on voit qu’Eden souffre au Real Madrid. J’espère pour lui qu’il va retrouver du temps de jeu ces prochaines semaines, sinon ce sera très compliqué au Qatar… Moi, je crois toujours en les Diables… même si ce sera un peu juste pour viser le titre. Je suis d’accord avec Thibaut Courtois quand il dit que ce qui compte, c’est d’être en forme dans deux mois… Alors oui, la Russie en 2018 était sans doute le meilleur moment pour les Diables : chaque jour qui passe, c’est de l’âge en plus (sic)… mais le principal, c’est que le groupe actuel, joueurs et staff, croie en ses chances et ses qualités. Le monde extérieur a des doutes… et moi aussi, mais eux seuls savent où ils en sont ! Et peut-être que l’étiquette d’outsider leur conviendra mieux que celle de favori… Moi, je reste un vrai Belge et je suis très, très fier d’avoir porté ce maillot (NDLA : il compte 20 sélections de 2005 à 2009) : cela, personne ne pourra me l’enlever. Ce n’était certes pas les meilleures années des Diables… mais je n’étais pas non plus le meilleur joueur pour les amener à leur niveau actuel. " (Il sourit)