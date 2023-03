Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise) avant le match à Berlin : "Cette fois, les Allemands ne vont plus nous sous-estimer…"

Après cinq mois sans revers, l’USG a regoûté à la défaite et a dû gérer une situation nouvelle. Les Bruxellois sentent-ils le vent du boulet à l’approche du money-time ?

" Pas du tout, on reste très calme… car il n’y aucune crise de confiance " reprend Geraerts. " Après ces quelques semaines plus difficiles, j’ai simplement dit aux joueurs de garder leur cap et de surtout rester humbles et rationnels. Quand on gagnait tout, je leur disais qu’on n’était pas les meilleurs du monde : aujourd’hui que c’est plus difficile, je leur dis de la même manière… qu’on n’est pas les plus mauvais ! On sait ce qu’on fait, on sait où on va et on conserve notre philosophie basée sur la modestie et la sérénité. Mon rôle de coach est de dire ce qui va bien et de donner des solutions pour ce qui va moins bien. On a devant nous de grosses échéances et on va continuer à jouer chaque match pour le gagner… et sans faire de hiérarchie entre Europe et championnat. Je ne comprends pas tous ces clubs qui luttent toute une saison pour aller en Europe… puis, une fois qu’ils y sont, qui font des choix de calendriers. On doit saisir chaque chance qui se présente et savourer toutes ces expériences. Mes joueurs seront fatigués un jour, c’est clair, mais je ne sais pas quand car je ne prédis pas l’avenir… et surtout, ce sera aussi le cas pour nos adversaires ! Donc on continue… "