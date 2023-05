Karel Geraerts (Union) attend intensité et impact à Bruges : "Un bon résultat est nécessaire si on veut rester ambitieux"

Battus 2-0 contre l'Antwerp lors de la première journée des Champions play-offs en Pro League, les joueurs de l'Union Saint-Gilloise doivent réagir dès leur deuxième match, en déplacement au FC Bruges ce samedi soir (18H15).

"Ce n’est pas parce qu’on a perdu contre l’Antwerp que tout est mauvais. On doit réagir collectivement contre les Brugeois. Je parle de l’intensité, de l’impact. C’est notre force normalement, mais ce n’était pas le cas contre les Anversois. Est-ce qu’on était stressé ? Je ne crois pas. Les play-offs, ce sont des montagnes russes. Il y a de nouveaux favoris et de nouveaux perdants après chaque match. Je ne veux pas dire que ce serait fini pour le titre si on perd à Bruges car ce n'est pas le cas. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut pas se permettre de perdre quelques matches consécutifs durant les play-offs car il n’y en a que six. Un bon résultat est nécessaire si on veut rester ambitieux", a indiqué Karel Geraerts à notre micro.

"L’équipe de Bruges est différente de celle qui évoluait il y a un mois ou deux. L’équipe a plus de confiance. Ils ont montré quelques bons moments contre Genk même s’ils ont perdu. Je suis sûr qu’ils seront chauds pour nous battre. On n’a pas encore battu l'équipe brugeoise depuis notre remontée en D1, mais il n’y a pas de syndrome pour autant. Ce sera un gros défi", a conclu celui qui a joué pour les Brugeois durant plus de dix ans.