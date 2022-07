Karel Geraerts : "Tout le monde rêve de la Ligue des Champions"

Karel Geraerts, nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, a fait part de son enthousiasme après le tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, ce lundi au micro de Kevin Paepen. Les vices champions de Belgique ont hérité des Écossais des Rangers de Glasgow dans ce tirage.

La première réaction de coach Geraerts à l’annonce du tirage a été marquée d’excitation : "c’est une très grande affiche pour nous, c’est clair. Les Rangers sont un club avec beaucoup d’histoire, et la saison passée ils étaient en finale d’Europa League. C’est une équipe avec beaucoup de qualité".

Cette saison va marquer le grand retour des unionistes sur la scène européenne, après 58 ans de disette et de voyage entre les divisions inférieures. Le club saint-gillois va donc tenter de retrouver sa gloire passée, et de se rappeler au bon souvenir des spectateurs européens. Pour Geraerts, "c’est quelque chose de magnifique. C’est la suite de nos deux dernières saisons, on peut se montrer sur une autre scène. On va donner le meilleur de nous-mêmes, d’abord pour nous, et ensuite pour tout le monde ici en Belgique, qui est absolument curieux de nous voir en Europe".

L’ex-adjoint de Felice Mazzù, parti chez le voisin anderlechtois, ne connaît néanmoins pas encore tout sur les Rangers, club le plus titré du championnat d’Ecosse. "Maintenant qu’on connaît l’adversaire, on va l’analyser en profondeur. Mais pour l’instant le focus reste sur le match de Saint-Trond, le championnat belge est aussi très important. Comme chaque match, je demande à mes joueurs d’aborder chaque match pour gagner, sinon on ne doit pas aller sur le terrain. J’espère que tout le monde sera là, on va essayer de jouer notre maximum."

Geraerts et ses jaunes-et-bleus comptent en tout cas aborder ce match sans trop de pression. "C’est clair que les Rangers sont les favoris. On a tout le respect pour eux, mais on va essayer de jouer notre jeu, et on va essayer de gagner, c’est clair".

Et si les poules de l’Europa League sont déjà acquises, les qualifications à la Ligue des Champions sont considérées comme du bonus : "L’Europa on l’a déjà dans notre poche, c’est très important. Et maintenant on a la chance de pouvoir jouer des matchs de barrage pour la Ligue des Champions, c’est une expérience magnifique pour tout le club, pour les joueurs et pour moi comme coach. Tout le monde rêve de la Ligue des Champions. On va jouer pour faire le mieux possible, et on verra où on arrive".