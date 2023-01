Karel Geraerts sur les performances de l’Union : "On doit réaliser que c’est quelque chose de magnifique"

L’Union Saint-Gilloise n’a pas fait dans la dentelle face à Gand en quart de finale de la Coupe de Belgique, une victoire 4-0 sans trembler ! Les Unionistes restent donc en lice dans les trois compétitions (Europa League, Coupe de Belgique, championnat). Le coach unioniste était ravi au micro d’Erik Libois.

Vous auriez pu imaginer un tel résultat avant la rencontre ? "Non. Je m’attendais à un match difficile. Quand on voit le score, on peut penser qu’il ne l’a pas été mais on a dû se battre pour obtenir ce score. Ils ont tout donné pendant 90 minutes et ils méritent cette victoire."

Une victoire finale est-elle en ligne de mire ? "C’est trop tôt pour le dire, il reste encore les demi-finales en matches aller-retour donc rien n’est décidé pour nous. On peut mettre la Coupe au frigo pour quelques semaines et se concentrer sur le prochain match, dimanche face à l’Antwerp."

Mais la Coupe est-elle un vrai objectif, une vraie motivation car pour certains clubs elle passe au second plan… "Non, c’est une vraie motivation, dès le premier match j’ai dit aux joueurs que la Coupe est importante mais on ne doit pas regarder trop loin. On doit avancer match par match aussi en Coupe. On va se positionner, regarder où on se trouve et faire le nécessaire."

Une préférence pour le tirage au sort ? (L’Antwerp, Zulte-Waregem ou Malines) : "Non, ce sont trois clubs avec trois styles différents, chacun avec ses valeurs. Je suis curieux de savoir qui l’on va tirer."

Hein Vanhaezebrouck, coach de Gand, a rendu un bel hommage à l’Union, affirmant qu’il s’agissait d’un des plus grands clubs de Belgique : "Ça fait plaisir, surtout pour le club. On vient de très loin. Il y a quatre ans, le club était racheté. Et quelques années plus tard, on est encore engagés sur les trois tableaux. On doit réaliser que c’est quelque chose de magnifique, c’est arrivé avec beaucoup de travail en coulisses."