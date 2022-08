Karel Geraerts sur le tirage de l'Union, "C'est un groupe où les quatre clubs vont jouer chaque match pour le gagner"

Seul club belge engagé en Europa League, l'Union Saint-Gilloise est fixée sur son groupe dans la compétition. Les jaunes et bleus affronteront le SC Braga, l'Union Berlin et les Suédois de Malmö.

Le coach Karel Geraerts s'est exprimé sur ce tirage au micro de Thibaut Deplanque. "Honnêtement, je ne sais pas encore dire les forces de chaque équipe. C'est un groupe où les quatre clubs vont jouer chaque match pour le gagner, c'est à nous d'analyser et de bien préparer les matches".

Dans un groupe assez ouvert, l'Union peut avoir des ambitions dans la compétition, mais Karel Geraerts veut rester les pieds sur Terre. "On va jouer match par match et à la fin on verra où l'on se situe. Cela fait longtemps que l'on est plus en Europe, maintenant qu'on y est il faut se montrer, être fier d'y être et se battre pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Il ne faut jamais sous-estimer un club parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas "un gros nom" que ce n'est pas une bonne équipe".