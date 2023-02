Karel Geraerts sur le déplacement au FC Bruges : "un match qui va presque se dérouler dans mon jardin, c’est spécial"

Karel Geraerts va connaître son deuxième match contre Bruges depuis qu’il est T1 de l’Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois iront en déplacement du côté du Stade Jan Breydel pour un match toujours spécial pour le coach unioniste. "J’habite à cinq minutes de là. Je peux aller à pied au stade, c’est vraiment dans mon jardin. C’est un match spécial pour moi. Ce n’est pas la première fois que je vais à Bruges comme visiteur mais ça reste spécial." Il a disputé 165 rencontres pour les Brugeois et a remporté le championnat 2003.

Amené à détailler les forces du triple champion de Belgique en titre, Geraerts est très prudent. "Il n’y a jamais de bon moment pour aller à Bruges. C’est une équipe qui connaît des hauts et des bas, mais tout peut changer en un jour. Cela reste une équipe qui, avec ses qualités et son public, ne doit pas être sous-estimée." Le coach unioniste réfute le statut de favori, arguant que les Blauw & Zwart sont toujours favoris lorsqu’ils évoluent à domicile en championnat.

Il a également donné les détails de sa sélection, qui sera toujours Denis Eckert-Ayensa. L’attaquant s’est entraîné avec le groupe ces derniers jours mais demeure hors de la liste. Guillaume François, blessé au dos, est lui aussi laissé au repos. L’ancien défenseur de Charleroi a également été laissé hors de la liste des 21 joueurs qui disputeront l’Europa League. "Je dois faire des choix", a détaillé Geraerts. Pour le reste, l’Union sera au complet.

L’entraîneur est enfin revenu sur cette statistique à faire démentir pour les Saint-Gillois : ils n’ont jamais réussi à battre Bruges depuis leur retour en Pro League. "Le passé et nos cinq matchs sans victoire ne doivent pas changer notre envie de gagner. La recette pour gagner là-bas ? Marquer un but de plus qu’eux," a-t-il lancé en guise de boutade.