Karel Geraerts sur la fin de parcours unioniste : "Il faut plus de réalisme pour passer cette étape"

L’Union Saint-Gillloise et l’Europe, c’est fini. Du moins, pour cette saison. Au soir de la défaite face au Bayer Leverkusen, Karel Geraerts préférait positiver au micro de Vincent Langendries.

Sentiment partagé parmi la foule unioniste ce jeudi soir. Une certaine ambivalence que rejoignait leur entraîneur. "Je partage déception et fierté. Nous savions que nous devions jouer à un haut niveau pour nous qualifier mais ça n’a pas été le cas de tout le monde avec notamment des erreurs. Mais, il y a eu l’envie de revenir au score en deuxième période. À 1-3, j'ai senti que nous étions dans un temps fort et qu’en cas de but nous pouvions vraiment y croire" expliquait Karel Geraerts.

Une fin de match compliquée que les siens auraient pu éviter en entamant mieux les débats. "Si tu prends un but évitable après deux minutes ça complique les choses. D’un point de vue général, nous n’avons pas été exceptionnels dans les deux rectangles, pointait le coach avant de positiver. Soyons fiers et puis nous pouvons retenir le beau niveau en deuxième mi-temps. Mais pour passer cette nouvelle étape, il aurait fallu être plus décisif."

Et justement, le changement tactique opéré par Geraerts à la mi-temps a bien failli aider les siens à trouver l’ouverture. "C’était nécessaire, on ne trouvait pas notre homme libre. La rentrée de Terho a apporté, il a montré de belles choses comme il peut le faire à l’entraînement."

Reste maintenant aux siens à terminer la saison en beauté. "Cette campagne a ouvert les yeux de pas mal de personnes. La campagne est magnifique même si nous sommes très déçus ce soir. Mais, il ne faut pas être déçu trop longtemps. Dimanche ce sera un match très compliqué à Courtrai puis il y aura encore six gros matchs qui nous attendent. On va jouer pour le titre. Mais tout le monde aura cette ambition dans les play-offs" souriait Karel Geraerts.

Voilà leurs rivaux prévenus, les Unionistes semblent bien décidés à oublier la frustration de leur élimination.