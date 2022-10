Karel Geraerts satisfait de la qualification de l'Union: "Dix sur douze, je pense que l’on ne les a pas volés"

L’Union Saint-Gilloise a connu une nouvelle soirée historique ! Grâce à son partage 3-3 face à Braga, elle est assurée de poursuivre son aventure sur la scène européenne au-delà du mois de décembre. Ce point est en tout cas un excellent résultat mais preuve que les Unionistes réalisent un parcours incroyable, il ne satisfait pas tout le monde à commencer par l’entraîneur.

"On a joué pour gagner. Quand tu marques trois à domicile tu dois toujours t’imposer" peste Karel Geraerts. "En première mi-temps, on a fait des erreurs qui ne peuvent pas arriver dans le monde professionnel. Mais cela fait aussi partie du football. Le plus important pour moi était de bien réagir et pour cela, il faut être fort mentalement. Regardez Anthony Moris qui est fautif sur le premier but mais il s’est bien repris en deuxième période" poursuit le coach unioniste qui a aussi une grande part dans l’obtention de ce point. L’ancien adjoint de Felice Mazzu a pris ses responsabilités en changeant à plusieurs reprises de système suite aux modifications tactiques de Braga. Le tout jeune coach qui ne possède pas encore une énorme expérience au plus haut niveau est en réussite depuis le début de saison. S’il profite de ce qui lui arrive, il ne veut pas tomber dans l’euphorie. "Le staff, les joueurs, l’ensemble de l’équipe travaillent beaucoup mais il faut aussi savoir prendre du plaisir. Si tu ne t’amuses plus lors des matchs et des entraînements, cela ne peut pas fonctionner. On essaye de trouver un bon mix entre le travail et le plaisir."

Mais l’entraîneur de l’Union reste un perfectionniste et le fait que son équipe se soit retrouvée menée au score pour la cinquième fois en l’espace de quatre rencontres a le don de l’énerver quelque peu. "Je n’aime pas et je ne peux accepter cette situation" regrette-t-il. "Après si notre réaction est à chaque fois la même que celle que l’on a eue, je ne peux qu’être satisfait. Mais être mené 1-3 à domicile en Europe, c’est un peu dur à tolérer." Le souci du détail et de la perfection mais le parcours de l’Union en Europa League est fantastique avec la première place du groupe, dix points sur douze et un parcours qui se poursuivra après la phase de poule. "C’est magnifique d’autant plus que personne ne s’attendait à cela. Dix sur douze, je pense que l’on ne les a pas volés. A présent, il reste deux matchs pour bien terminer" ponctue-t-il