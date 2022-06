Karel Geraerts présenté à l’Union Saint-Gilloise : "Mazzu m’a demandé de le suivre mais je voulais relever ce challenge"

Le nouvel entraîneur de l’Union a ensuite évoqué ses qualités et les objectifs que l’Union peut raisonnablement se poser pour la saison qui arrive. "J’ai eu une grosse carrière de joueur, j’ai appris comme T2 avec Felice. Je vais faire un mix de ça. Et ajouter ma vision. Tout en respectant ce qu’est le club et sa philosophie. Est-ce possible de faire aussi bien que cette année ? Je suis optimiste. On aura la Coupe d’Europe. Je veux surfer sur cette vague d’enthousiasme qui règne dans le club. Il n’y a pas de raison que cela change. Notre objectif sera de faire du beau football et des résultats. Le reste suivra. Je ne veux pas parler de play-off maintenant. On verra au fur et à mesure."

Karel Geraerts ne va pas tarder à se mettre au boulot avec son noyau. La reprise des entraînements est en effet prévue le 20 juin. Mais avec quel effectif sous ses ordres ? "Pour les futurs joueurs, je n’ai aucune garantie mais je sais que le club travaille. Et que des joueurs compatibles avec la philosophie du club vont arriver. J’ai aussi eu des contacts avec nos joueurs actuels. Pour clarifier la situation. Mais je ne sais pas qui bougera ou pas. En tout cas, je fais confiance à ma direction ".