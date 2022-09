Karel Geraerts méfiant avant d'affronter l'Union Berlin : "Une équipe du top européen"

Duel d'Unionistes au programme de l'Europa League ce jeudi! L'Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique, se déplace sur la pelouse de l'Union Berlin à l'occasion de son premier match dans le groupe D. Karel Geraerts, entraîneur de l'Union, s'est montré plutôt méfiant en conférence de presse avant d'affronter les Eiserne, 5e de Bundesliga la saison dernière et actuel 4e.

"Pour nous c'est une bonne découverte de venir jouer ici en Allemagne, contre une super bonne équipe avec beaucoup de qualités. On est heureux et fiers de se trouver ici. Ils sont très forts sur le plan physique. Ils jouent le top en Bundesliga, c'est le top européen. On doit avoir du respect pour cette équipe", a déclaré Geraerts.

Avant de poursuivre : "On doit prendre match par match. Il faut rester réaliste. On est une bonne équipe mais on était dans le pot 4. Tout le monde nous connaît en Belgique mais ça ne veut rien dire. En Europe on doit encore faire nos preuves".

Interrogé par notre journaliste Erik Libois, Senne Lynen rejoint son coach. "On n'est pas censé jouer les premières places, on vient du pot 4. Ca va être complètement différent de la Pro League. On doit montrer de quoi on est capables", a conclu le milieu de terrain unioniste.