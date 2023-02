Karel Geraerts : "Le Standard a les qualités et les joueurs pour nous battre"

L’Union accueille le Standard, ce samedi sur le coup de 20h45. Les Bruxellois, deuxièmes avec 56 points, affrontent les Liégeois qui sont eux 6e avec 38 unités.

Les Bruxellois n’ont plus perdu en championnat depuis le mois de septembre. Cela dit Karel Geraerts, le coach unioniste, redoute ce choc face au Standard : "Ils ont la capacité de nous battre. En Belgique, tout le monde peut gagner contre tout le monde. C’est un championnat comme ça. Le Standard a les qualités et les joueurs pour nous battre. On devra vraiment être à la hauteur. On va tout faire pour essayer de gagner le match".

Cette saison les résultats du Standard sont en dents de scie, du coup c’est compliqué de savoir quel visage montrera les Liégeois ce samedi : "Ils ont une très bonne équipe, mais nous, on va faire comme d’habitude. On va jouer avec nos qualités et nos principes. Penser à notre jeu, c’est 90% de la préparation du match. Les 10% restants, c’est l’analyse de notre adversaire et l’adaptation de notre plan tactique à leur style de jeu", a confié l’ex-joueur du Standard.