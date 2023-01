Karel Geraerts fier du comportement de ses remplaçants : "Une leçon pour beaucoup de joueurs"

L’Union Saint-Gilloise est vraisemblablement la nouvelle bête noire du Sporting d’Anderlecht. Pour la sixième fois consécutive, les Unionistes ont pris le meilleur sur les Mauves (1-3)ce dimanche à l’occasion de la 19e journée de Pro League. Menée, l’Union est parvenue à renverser la vapeur face à des Anderlechtois réduits à 10 depuis le début de la rencontre (6'). Un résultat qui rend fier le coach unioniste Karel Geraerts.

"Un exemple magnifique pour mon groupe, c’est Cameron Puertas (buteur sur l’égalisation). Il était déçu de ne pas débuter le match mais il a gardé la tête haute et il a bien réagi sur le terrain", a confié Geraerts au micro d’Eleven à l’issue de la partie. "Je ne peux qu’aligner 11 joueurs malheureusement. Mais s’ils réagissent comme ça c’est magnifique. C’est une leçon pour beaucoup de joueurs".

Avant de conclure : "On a dominé la rencontre sans être une grande Union ce soir. On ne s’attendait pas au but anderlechtois. Ils n’ont pas montré grand chose avec le ballon mais ils étaient bien organisés. On a cru jusqu’à la fin à la victoire et mes joueurs ont marqué trois buts".