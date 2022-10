Karel Geraerts fier de ses joueurs mais insatiable : "On perd deux points, moi je le vois comme ça"

Alors que les 15 premières minutes laissaient présager une démonstration brugeoise, les Unionistes se sont transcendés et ont tenu la dragée haute aux Blauw en Zwart. "Les efforts que les joueurs ont fait, c'était énorme ! Avec un homme de plus, Bruges n’a presque rien créé et a joué de gauche à droite sans profondeur. Ca veut dire que mes joueurs étaient bien en place."

On a montré qu'on est plus qu'une équipe qui court

Généreux dans leurs efforts, les coéquipiers de Dante Vanzeir ont su élever leur niveau de jeu et inscrire deux buts pour rétablir l'égalité au marquoir. "Une fois qu'on avait le ballon, il fallait qu'on joue et on l'a très bien fait. Bruges a commencé à douter. On marque le 2-2 à un moment clé et c'était mérité. On a montré qu'on est plus qu'une équipe qui court !"

Satisfait de la réaction de ses joueurs, Karel Geraerts espérait tout de même engranger une nouvelle victoire à domicile. "On perd deux points, moi je le vois comme ça. Je suis déçu qu'on ait pas pris les trois points, mais ce point gagné au mental est quand même une fierté."

Avec ce match nul, les deux équipes restent à égalité de points (29), Bruges conservant la troisième place à la différence de buts.