Karel Geraerts et l’Union Saint-Gilloise veulent poursuivre l’aventure européenne : "Leverkusen reste le favori mais on va jouer pour se qualifier"

Du côté des joueurs, pas question de se relâcher malgré cet évènement qui s’annonce unique. "C’est le plus gros match de nos carrières. Cela n’arrive pas tous les jours. Il ne faut cependant pas trop les respecter en les laissant jouer leur jeux. On doit finir le match avec la tête haute", argumente Ismaël Kandouss.

Le stress est-il présent dans le vestiaire unioniste à la veille d’un match historique ? "Du stress, il y en a tout le temps dans le football mais je ne pense pas qu’il soit fort présent. On n’a rien à perdre et on avait déjà montré qu’on avait été au rendez-vous au match retour contre l’Union Berlin".

Comme son coach, le défenseur prône le style de jeu unioniste, qui donne du fil à retordre aux formations allemandes. "On a notre propre style, on est différent des autres équipes de Bundesliga. On peut surprendre l’adversaire car on a plusieurs armes. Les adversaires ne nous prennent pas toujours au sérieux et c’est pour cela qu’on réussit".

Si le plus important est la qualification et que l’Union compte bien jouer la gagne, Kandouss se montre lucide. "Leverkusen est favori et c’est normal qu’ils le soient. C’est un grand club allemand et nous, on était en D2 il y a deux ans, on n’a pas beaucoup d’expérience. Mais on apprend et c’est une bonne chose".

Le défenseur souligne également la grande saison européenne des clubs de la capitale, alors que les Unionistes seront locataires du stade du rival anderlechtois. "Deux équipes bruxelloises qui passent autant de tours en Europe, c’est beau pour le football belge !"

S’il devait choisir entre une finale d’Europa League ou un titre de champion de Belgique, le Lillois n’hésite pas. "Le championnat car c’est un titre et ça reste à vie".

Le conte de fées unioniste se poursuivra-t-il ? Réponse ce jeudi à partir de 21h sur les médias de la RTBF.