Karel Geraerts et l'Union ne snobent pas la Coupe: "On ne veut pas lâcher des matchs"

L’année ne pouvait mieux commencer pour l’Union Saint-Gilloise. Une victoire 1-3 contre le voisin anderlechtois. Un 6e succès consécutif dans le derby bruxellois. Et une deuxième place en championnat.

Avec Karel Geraerts à la baguette, les Saint-Gillois ont trouvé leur rythme de croisière. Les Jaune et Bleu évoluent toujours sur les 3 fronts. Ils font partie du Top 4 en division 1A. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Europa League. Et demain soir, c’est la Coupe de Belgique qui les attend avec la venue de La Gantoise (20h45) en quarts de finale de la compétition.

"Pour moi, ce sera du 50 – 50 !" déclare l’entraîneur des Unionistes. "Gand est une équipe de coupe. Ils sont allés aux bout quelques fois. (NDLR: Gand a gagné 4 fois la Coupe de Belgique dans son histoire). La Gantoise est une très bonne équipe, avec un très bon coach. Hein Vanhaezebrouck a connu une période difficile il y a quelques mois, mais il s’en est sorti. Et sur le terrain, il y a de la qualité. De très bons joueurs. Gand est une solide équipe".

Du respect pour l’adversaire, mais toujours la même ambition ! Karel Geraerts qui va retrouver son capitaine, Teddy Teuma (suspendu contre Anderlecht dimanche passé) joue chaque match pour le gagner. Et cela, même si le calendrier est chargé.

"On ne veut pas lâcher des matchs ou prendre des rencontres à la légère" ajoute Karel Geraerts. "On veut jouer pour gagner. C’est clair. Le groupe et moi n’avons pas de problèmes avec un calendrier assez chargé. On a déjà l’habitude de jouer beaucoup de matchs en Europe, en Belgique que ce soir en Coupe ou en championnat. On va donc essayer d’aller le plus loin possible".

Pas question de snober la Coupe de Belgique. Les Bruxellois sont invaincus depuis 6 matchs toutes compétitions confondues. Ils n’ont plus perdu depuis le 3 novembre contre l’Union Berlin en Europa League.

"Je le dis depuis le début de la saison. On veut essayer de gagner chaque match" poursuit le tacticien de l’Union. "Demain, c’est un nouveau match. Un match de coupe. On ne change pas d’avis ou de philosophie. On garde la même ambition. Et l’ambition est très grande. C’est naturel pour moi".

Lors de l’unique confrontation de la saison face aux Buffalos, les Bruxellois ont gagné 2-0 au Stade Marien. Double vainqueur de la Coupe de Belgique en 1913 et 1914, l’Union Saint-Gilloise veut renouer avec son glorieux passé. Retrouver la saveur d’un titre. Le dernier trophée du club bruxellois en Division 1 date de... 1935. Cette saison, les hommes de Geraerts sont toujours en course pour le titre mais la Coupe de Belgique est sans doute le chemin le plus direct pour soulever un nouveau trophée. Une belle opportunité s’offre cette année aux Saint-Gillois qui pourraient profiter des éliminations précoces d’Anderlecht, Bruges et du Standard.