Karel Geraerts et Dante Vanzeir unanimes avant le duel des Unions : "On veut garder notre invincibilité"

13 points sur 15, 11 buts marqués pour 6 encaissés, et des victoires de prestige sur les pelouses de Berlin et Braga. C'est peu dire que l'Union a réussi son retour en Europe. À l'aube du sixième match de cette poule D, les hommes de Karel Geraerts sont assurés de terminer premiers. Derrière eux, l'Union Berlin (9 points) et Braga (7 points) se disputeront la deuxième place du groupe. Si ce match n'a donc pas d'enjeu pour les Saint-Gillois, il en a énormément pour les Berlinois, sachant que Braga accueillera Malmö, dernier du groupe avec un zéro pointé.

On n'a pas encore perdu en Europe, on veut garder ça

Pour Karel Geraerts, pas question pour autant de se faire de cadeaux entre Unions. "Jeudi, on veut gagner. C'est un superbe challenge qui nous attend, face au leader de la Bundesliga, l'un des plus grands championnats d'Europe. On va pouvoir se comparer à eux".

"On n'a pas encore perdu en Europe, on veut garder ça", embraie Dante Vanzeir. "Je pense que tout le monde va être motivé pour gagner, pas seulement pour nous mais aussi pour les fans, pour l'ambiance et la fête. Il y a moins de pression mais beaucoup d'envie !"

Victorieuse 0-1 au match aller, l'USG retrouvera un club qui, au-delà de son nom, lui ressemble sur plusieurs aspects, comme le confirme Karel Geraerts. "L’Union en Belgique et l’Union en Allemagne se ressemblent un peu, oui. S'il y a des clubs dans le monde du foot qui doutent parfois qu’il est possible de faire quelque chose de bien, je pense que les deux Unions prouvent qu’il faut toujours croire en quelque chose qui semble impossible."