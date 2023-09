Karel Geraerts est en colère et déçu après sa rupture avec l'Union : "Je n’ai fait qu’une proposition raisonnable"

Karel Geraerts était l’invité de l’émission Extra Time à Sporza. Il s’est exprimé sur sa fin d’aventure avec l’Union Saint-Gilloise. "Je n’ai fait qu’une proposition raisonnable, c’était donc très difficile à comprendre", explique l’ancien T1.

Passé tout près du titre la saison passée avec l’Union Saint-Gilloise, Karel Geraerts n’est plus sur le banc du club bruxellois. En cause, comme il l’explique chez nos confrères de Sporza : "Nous n’avons tout simplement pas réussi à nous en sortir lors des négociations."

Où les choses ont-elles mal tourné ? "L’Union voulait absolument rompre mon contrat actuel. Or, j’avais l’intention de rester. J’ai indiqué que je voulais continuer dans les mêmes conditions, mon engagement et ma volonté de gagner n’auraient pas changé. Mais cette ligne de conduite était inavouable pour l’Union, qui a donc décidé de me mettre à la rue" rajoute Karel Geraerts.

Comprenez entre les lignes que Karel Geraerts voulait prolonger avec un salaire plus élevé, alors que l’Union souhaitait garder son T1 aux mêmes conditions.

"Pour être clair : ce ne sont pas des salaires comme au Moyen-Orient que j’ai exigés. Je n’ai fait qu’une proposition raisonnable, ce qui a été très difficile à comprendre. L’Union a une vision qui lui permet de s’en tenir à certaines conditions et c’est peut-être aussi une partie de son succès. Je l’ai également remarqué lors de conversations avec des joueurs qui souhaitaient prolonger leur contrat", continue d’expliquer Karel Geraerts.

Si l’amour pour l’Union est toujours présent, Geraerts est passé à autre chose. Il a avoué avoir entamé des discussions avec Bruges et qu’il aurait pu entraîner les U21 belges : "Mais je n’ai pas voulu faire ce dernier choix."

Un choix qui pourrait cependant vite venir : "J’attends de voir ce qui va se passer. Je suis convaincu que je pourrai bientôt reprendre le travail et m’amuser", conclut Karel Geraerts.