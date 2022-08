Karel Geraerts avant Union-Rangers : "C'est un match de Coupe d'Europe, il faudra qu’on augmente notre niveau"

Champion de D1B il y a un peu plus d'un an, le club bruxellois va désormais découvrir la joie des soirées européennes. "On vient de loin", a souligné l'ancien adjoint de Felice Mazzu, parti à Anderlecht après avoir mené la RUSG à la deuxième place. "Il y a deux ans, on jouait encore en D1B et maintenant, les joueurs méritent de jouer l'Europe. Nous avons quand même des joueurs qui ont de l'expérience internationale avec leur équipe nationale. La force du groupe est justement de monter sur le terrain sans se poser de questions."

Privés de leur stade Joseph Marien, pas homologué pour l'Europe, les Unionistes devraient néanmoins jouer dans un stade plein à Louvain. "C'est dommage de ne pas jouer dans notre stade mais je pense que nous avons fait le bon choix avec Louvain. Le stade n'est pas trop grand, la pelouse est bonne et les supporters sont proches du terrain."

Mardi, le T1 saint-gillois sera aussi privé de ses deux attaquants Dennis Eckert-Ayensa et Gustaf Nilsson ainsi que du défenseur Ismaël Kandouss.