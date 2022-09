Karel Geraerts avant Union-Malmö : "Dante Vanzeir garde toute ma confiance"

Nantie de ses 3 points arrachés brillamment à Berlin la semaine passée, l’Union Saint-Gilloise peut déjà marquer le coup pour la future qualification, en cas de nouveau succès ce jeudi soir face au Champion de Suède Malmö. Une formation qui a perdu à domicile sa joute inaugurale face à Braga (0-2).

" L’ambition est toujours de prendre les 3 points, mais je m’attends à un match très sérieux face à une équipe au jeu typiquement nordique, avec un gros potentiel physique, une belle organisation et des joueurs très intelligents " explique le coach bruxellois Karel Geraerts. " On devra être patients, tout en jouant notre jeu et en exploitant nos qualités. Nos Suédois (NDLA : Gustav Nilsson et Joachim Imbrechts) nous ont tuyautés mais on a aussi complété nos infos sur internet (sic). Notre succès à Berlin nous a gonflés le moral, mais on ne fait pas de projections sur le futur… et surtout, on doit rester humbles ! Sur papier, nous sommes l’équipe la plus faible puisque nous venons du Pot 4… et en face, il y a le champion de Suède. Donc on respecte tout le monde ! "