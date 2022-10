Karel Geraerts avant Malmö-Union Saint-Gilloise : "Comme toujours, on va jouer pour gagner"

L’Union collectionne les éloges et ses bonnes prestations européennes consolident le coefficient UEFA du football belge. Alors même que le manque d’expérience au plus haut niveau des joueurs saint-gillois et le calendrier surchargé faisaient craindre le pire en début de campagne.

" Je reçois pas mal de compliments de collègues ou d’ex-collègues et ça me touche beaucoup… même si j’avoue que les louanges le plus précieuses sont celles de mes proches, ma femme et mes enfants " reprend Geraerts. " Là, on sort d’une belle remontada contre Bruges et c’est le genre de scénario qui donne de l’énergie au groupe : cela lui fait oublier sa fatigue… même si je préfèrerais des matches plus contrôlés, comme celui à Berlin. Mes joueurs ne sont pas des robots et ils ont une grande force mentale… mais à un moment donné, le moral ne masquera plus la fatigue physique. Mais si on veut continuer à tenir le haut du pavé, en Belgique comme en Europe, on devra continuer à progresser sur nos fautes. Avec nos prestations, on se sent de plus en plus respectés en Belgique… mais envisager match par match, sans trop se projeter, reste, je pense, la bonne formule pour survivre à une période pareille et un tel enchaînement de matches. "