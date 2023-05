Karel Geraerts après le partage entre l'Antwerp et l'Union : "Vraiment pas un bon match mais on est restés calmes"

Très nerveux durant la rencontre, le T1 saint-gillois a assuré n'avoir pourtant jamais douté que son équipe était en mesure de revenir. "Comme coach, il faut montrer l’exemple. Et je demande aux joueurs de ne jamais lâcher." Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les consignes de Karel Geraerts ont été entendues, et appliquées même en infériorité numérique. Alors qu'en face, l'Antwerp n'a pas réussi à tuer la rencontre. "Je pense que dans un match comme ça, quand c’est 1-0 et que l’adversaire prend une carte rouge, il faut terminer le match tranquillement, analyse Geraerts. Eux ont fait l’opposé, et nous on a continué à y croire pendant tout le match. Quand on a été réduit à 10, on s’est mis en 4-3-2 pour trouver l’équilibre entre défendre et rester avec assez de joueurs vers l’avant."