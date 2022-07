Karel Geraerts après le partage à Saint-Trond : "Je veux vraiment féliciter les joueurs"

Cette première journée de la saison 2022-2023 en Pro League était synonyme de première journée pour Karel Geraerts, ancien T2 de Felice Mazzu et désormais coach de l’Union Saint-Gilloise. Après le partage du club bruxellois face aux Trudonnais il a donné ses premières impressions au micro de Benjamin Deceuninck.

"Pour commencer : je suis quelqu’un qui veut toujours gagner donc je suis quand même un peu déçu avec le point. Je veux trois points, à chaque match. Après si on voit l’ensemble du match je pense que le nul c’est correct. La première mi-temps ils étaient mieux que nous, mais je pense qu’on est bien revenus dans le match pour la deuxième mi-temps. On a mis un très beau but, on n’a rien donné à l’adversaire et à la fin Anthony fait un super arrêt."

Le nouveau sélectionneur semble donc plutôt satisfait de cette première prestation et affirme qu’il y aura des améliorations dans les semaines à venir : "Je veux vraiment féliciter les joueurs. Il ne faut pas oublier que c’est le premier match sur terrain synthétique, on n’a pas l’habitude. On a fait que trois semaines et demie de préparation et eux six donc ça veut dire que nos joueurs doivent encore grandir dans les semaines qui vont suivre et je suis confiant."

Karel Geraerts a aussi donné quelques secrets sur le discours qui a réveillé ses troupes après la première mi-temps en évoquant en même temps son envie de construire quelque chose avec l’équipe.