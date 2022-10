Karel Geraerts après la qualification de l’Union : "On peut être très fier, c’est magnifique !"

L’Union Saint-Gilloise est en huitièmes de finale de l’Europa League ! Le coach était forcément aux anges après la victoire contre Malmö, d’autant que son équipe est parvenue à relever le défi de ne pas encaisser.

Karel Geraerts a confié ses impressions à Frank Peterkenne à l’issue du match en Suède : "Ce qui me fait le plus plaisir c’est qu’on ait gardé le zéro derrière. On doit être honnête, ce n’était pas notre meilleur match, mais on a bien géré quand même. En deuxième mi-temps Malmö a mis plus de pression, avec beaucoup de phases arrêtées. Mais je suis content qu’on ait bien défendu là aussi. La première place est pour nous ! C’était l’objectif, on l’a atteint. On peut être très fier de nous !"

L’Union a marqué en début de match et juste avant la pause, deux moments importants : "Oui, deux moments clés. Les joueurs ont saisi ces moments, c’est aussi une qualité. On a même eu des espaces pour inscrire plus de buts mais on ne les pas bien utilisés. Mais on est venu ici pour se qualifier, on a inscrit deux buts, gardé le zéro derrière… On prend de la confiance, c’était encore une super prestation des joueurs, c’est magnifique."

Au micro d'Erik Libois, l'entraîneur de Saint-Gilles a avoué que son équipe étonnait pas mal en Europe, mais lui par contre n'est pas surpris par ce que son équipe réalise : "J'ai beaucoup de convictions en ce groupe. Je sais qu'il peut faire beaucoup de choses, à condition que tout le monde soit prêt mentalement à chaque match. Et c'est difficile à répéter tous les trois jours."

Mais quelle performance dans un groupe relevé : "Un treize sur quinze pour l’instant, c’est magnifique ! Contre une équipe première en Bundesliga, Braga deuxième avec Porto au Portugal, ça veut dire qu’il y a beaucoup de qualités dans ce groupe. Nous, on continue comme en championnat, avec beaucoup de qualités, beaucoup d’efforts, et d’énergie. Je suis calme mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas très content et très fier", termine Karel Geraerts, le sourire aux lèvres bien légitime.