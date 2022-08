Karel Geraerts après la déroute de l’Union à Malines : "on a pris une grosse claque mais il faudra être prêt face aux Rangers"

Karel Geraerts est revenu sur la déconvenue des Unionistes samedi soir sur la pelouse malinoise. Balayé 3-0, le coach saint-gillois évoque la "claque" reçue au micro de Pierre Deprez, notre journaliste présent sur place.

"C’est difficile à expliquer, je pense qu’on n’était pas bon dans plein de domaines. Il ne faut pas oublier les principes du foot : la combativité, la discipline, l’engagement, etc. Ils n’étaient pas là.", expliquait calmement Geraerts après la rencontre.

Quant à savoir quelles ont été les raisons de cette déconvenue, la tête pensante unioniste évoque plusieurs pistes : "ça peut être un problème mental, oui. Les joueurs n’étaient pas au rendez-vous. On n’était pas présent ni au premier ni au deuxième ballon. On est une bonne équipe, un bon club, on a un bon groupe mais pour être bon sur le terrain, il faut toujours donner le maximum. C’est 100% et pas 90% comme samedi soir."