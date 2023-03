Karel Geraerts ambitieux avant les demi-finales de la Coupe : "L’Union n’est pas du tout morte, il n’y a aucune crise ici"

À la recherche d’un titre, l’Union Saint-gilloise joue gros ce jeudi en demi-finales retour de la Coupe de Belgique. Après leur victoire 1-0 face à l’Antwerp, les hommes de Karel Geraerts devront terminer le travail pour affronter Malines en finale.

Après avoir expliqué que "tout le monde" était disponible pour la rencontre, le coach unioniste a évoqué ses discussions après la défaite à Westerlo ce week-end et la motivation à la veille de ce grand rendez-vous face à l’Antwerp. "En début de semaine, on a parlé, comme on le fait toujours. On s’est vite reconcentrés en prévision du match de jeudi. La motivation est toujours importante avant chaque match même si les joueurs peuvent parfois en avoir plus avant un grand match ou une grande affiche. C’est important de bien motiver les joueurs et que cela soit bien canalisé. On a bien travaillé ces derniers jours."

On joue pour une finale. Si un joueur ne se bat pas dans ces circonstances, quelle que soit son équipe, je ne le comprendrais pas.

S’il se rend bien compte de la portée "historique" de ce match pour l’Union, Geraerts n’y prête pas trop attention et préfère se concentrer sur l’affrontement face aux Anversois sans penser à cet aspect-là. "Je pense qu’ils vont utiliser le fait de jouer à domicile comme avantage et prendront plus de risques à un moment mais je ne sais pas lequel. Il faudra faire une prestation de 90 ou 120 minutes avec de l’enthousiasme, de l’énergie et surtout la volonté de gagner ce match", a-t-il martelé.

Alors que son club vient d’enchaîner deux défaites de suite, l’ancien adjoint de Felice Mazzù s’est montré plutôt serein concernant la situation de son équipe. "Les défaites arrivent dans le foot. À Bruges il y a deux semaines, on avait fait un très bon match durant lequel on était très bien organisés. Contre le Standard, on a fait quelques erreurs individuelles dont ils ont bien su profiter. À Westerlo, on a aussi fait des fautes qui ont eu la défaite comme conséquence. Toutes les personnes présentes au match ont vu que l’équipe n’était pas du tout morte. Après notre égalisation en deuxième mi-temps, tout le monde dans le stade, moins inclus, était convaincu qu’on gagnerait mais une faute nous a coûté le fil du match et après on a perdu. Le plus important était de voir une équipe qui se bat et se donne à fond", a-t-il expliqué.

Malgré la situation sportive plus difficile avec un petit point pris en trois matches, Geraets nie la présence d’une crise au Parc Duden. "Je comprends que, quand une équipe perd deux fois, ce n’est pas gai mais on sait ce qu’on est en train de réaliser cette saison. Je ne vois pas de raison de paniquer, on ne doit pas du tout s’inquiéter. On n’a senti aucune crise dans le club ici. On ne parle pas du tout de cela. On est quand même deuxièmes du championnat, en demi-finales de la Coupe et en huitièmes de finale de l’Europa League pour notre deuxième saison en première division. Pour parler d’une crise, il faudra attendre encore quelques semaines. C’est trop tôt", a-t-il avancé aux journalistes présents.